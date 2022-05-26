Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Набиуллина предсказала сложные времена для россиян и компаний

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предсказала сложные времена гражданам и компаниям в России

Фото: ТАСС / Global Look Press

Ближайшие кварталы будут непростыми, пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам, предсказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Из-за грядущего непростого времени «выдыхать рано», добавила она. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, добавила Набиуллина.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Она также считает, что ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. «Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — отметила глава Банка России.

Для российской экономики необходимо вырабатывать стратегические решения, поскольку время тактических закончилось, уверена она. По словам Набиуллиной, ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых 26 мая. «Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — объяснил регулятор свое решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
Кремль отреагировал на идею создать особую экономическую зону в Донбассе
Кремль прокомментировал ситуацию с осквернением российских памятников в Европе
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Кремль рассказал об ожиданиях России от Украины
Google повторно заморозила проект складного смартфона
64-летнюю Шэрон Стоун раскритиковали за внешний вид на фестивале в Каннах
Российский губернатор сообщил о хлопках в граничащем с Украиной районе
Набиуллина предсказала сложные времена для россиян и компаний
Набиуллина призвала перевести в рубли вылютных ипотечников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.