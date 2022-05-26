Набиуллина предсказала сложные времена для россиян и компаний

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предсказала сложные времена гражданам и компаниям в России

Ближайшие кварталы будут непростыми, пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам, предсказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Из-за грядущего непростого времени «выдыхать рано», добавила она. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, добавила Набиуллина.

Она также считает, что ЦБ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. «Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — отметила глава Банка России.

Для российской экономики необходимо вырабатывать стратегические решения, поскольку время тактических закончилось, уверена она. По словам Набиуллиной, ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых 26 мая. «Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — объяснил регулятор свое решение.