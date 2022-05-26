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ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку до 11 процентов годовых

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора.

Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.

«Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность: «Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала».

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В частности, о перспективах дальнейшего снижения говорилось в релизе ЦБ, выпущенном после предыдущего заседания в конце апреля. Там же приводился прогноз регулятора относительно среднего значения ключевой ставки за 2022 год — оно может составить 12,5-14 процентов.

В преддверии заседания аналитики прогнозировали снижение ставки до 11,5 процента годовых. Понижение ставки заложили в своих ценах и участники долгового рынка. За день до заседания доходность десятилетних выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), обращающихся на вторичном рынке, снизилась до 9,6 процента годовых, двадцатилетних — ниже 9,5 процента. Общее снижение составило 40-65 базисных пунктов.

В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.

Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 10 июня.

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Платон Щукин
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