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Путин описал угрозу потери суверенитета словами «будут только пенька и седла»

Путин заявил, что при потере суверенитета РФ будет производить только нефть, газ и седла

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Угроза потери суверенитета опасна тем, что Россия при таком сценарии будет производить только нефть, газ, пеньку и седла, заявил президент страны Владимир Путин. Соответствующие перспективы он описал, отвечая на вопросы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция ведется на YouTube.

«Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем, мы будем все покупать, будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу», — пояснил он.

По словам Путина, на суверенное будущее могут рассчитывать только суверенные страны. Однако, заявил он, это не значит, что Россия должна вернуться в своем развитии на несколько десятилетий назад.

При этом в ходе своего выступления он ранее подчеркнул, что все импортозаместить невозможно. По мнению Путина, необходимо не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для страны.

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Платон Щукин
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