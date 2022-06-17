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Путин призвал развивать технологии лучше западных

Путин призвал не считать импортозамещение панацеей и делать технологии лучше западных
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Импортозамещение не является панацеей и решением всем проблем России, потому что все импортозаместить невозможно. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По его словам, следует не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, то есть развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для России, то есть западных. В противном случае Россия окажется в позиции постоянно догоняющей.

«Надо создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами», — заявил Путин. В качестве примера такого подхода он привел советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, который не только улучшал трофейную технику, но и работал на перспективу.

Что касается текущей программы импортозамещения, то Путин заявил о достижении успехов по целому ряду направлений, в том числе в производстве лекарств, медицинского оборудования.

Три недели назад, в рамках первого Евразийского экономического форума Путин утверждал, что России удалось решить задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет страны.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. По его мнению, успехи в этом вопросе существуют исключительно в бравурных отчетах министерств и ведомств, а люди все видят сами.

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Платон Щукин
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