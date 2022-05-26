Путин рассказал об успехе импортозамещения в России по ключевым направлениям

России удалось решить задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет страны. Об этом во время выступления на первом Евразийском экономическом форуме заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он признал, что сделать в этой области удалось не все, но все и невозможно было сделать, потому что жизнь идет быстрее, чем принимаемые административные решение. Вместе с тем, как сказал глава государства, в таком промедлении нет ничего страшного, а Россия продолжит двигаться по пути замены иностранных технологий.

Также он объяснил, что импортозамещение — не панацея от всех бед и что Россия хотела бы заниматься не исключительно этим, но и просто развиваться. По мнению Путина, такая тактика приведет страну к успеху.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. По его мнению, успехи в этом вопросе существуют исключительно в бравурных отчетах министерств и ведомств, а люди сами видят все как по товарам народного потребления, так и во многих других сферах.

До этого на проблемы с импортозамещением указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вначале она возмутилась тем, что Россия вынуждена импортировать даже гвозди, и раскритиковала Минпромторг, приводящий иные данные. Позднее подчеркнула, что необходимо актуализировать и пересмотреть программу импортозамещения, приведя ее в соответствие с экономической реальностью.