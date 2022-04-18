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Матвиенко осудила чиновников за ситуацию с гвоздями в России

Матвиенко осудила реакцию Минпромторга на ситуацию с импортом гвоздей в России
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила реакцию чиновников из Минпромторга на ситуацию с импортом гвоздей в России. Свою позицию она изложила в Telegram-канале.

«К моему глубокому сожалению, вместо того чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно, и готовит бравурный пресс-релиз», — отметила Матвиенко.

По ее словам, россияне способны сходить в строительный магазин и «посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара». Спикер верхней палаты парламента считает подход Минпромторга неправильным.

Ранее Матвиенко выразила удивление тем, что Россия, являющаяся крупным производителем и экспортером металлов, вынуждена импортировать гвозди. В свою очередь, Минпромторг заявил, что Россия производит достаточно гвоздей для внутреннего потребления и поставляет их в страны СНГ.

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Платон Щукин
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