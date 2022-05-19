Российский сенатор заявил о провале импортозамещения

Глава комитета Совфеда Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России

Успех импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — написал сенатор.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, который в своем Telegram-канале сообщил, что считает программу импортозамещения проваленной в значительной степени. При этом он указал, не называя имен, что «некоторые руководители» даже сейчас не в полной мере понимают, что происходит и что надо делать.

По его мнению, эти люди хотели бы не добиться экономической независимости, а пересадить «российскую промышленность и вместе с ней экономику — на новую, теперь китайскую "иглу"». Для этого они пытаются изменить логистику и инвесторов. «А если допустить, что в будущем американцы все-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?» — задался вопросом Кабанов.

Для этого, считает эксперт, Россия должна строить «максимально самодостаточную экономику», а в рамках этого — провести «ревизию крупных проектов с бюджетными финансированием или поддержкой». Кроме того, Кабанов призвал «урезать аппетиты ряда заинтересованных лиц», ставящих личные интересы выше государственных и запускающих неактуальные проекты. В качестве примера он привел выпуск электромобилей, не уточнив, кому направлено это обвинение.

Последним громким событием, связанным с производством в России электромобилей, стало намерение возобновить на выкупленном у Renault столичном автозаводе выпуска машин под брендом «Москвич». В перспективе предприятие должно перейти на электрокары. При этом, как пишут «Известия», в первую очередь новое руководство рассматривает привлечение в качестве партнеров китайских компаний, например JAC Motors, FAW и BYD. Завершить переговоры хотят за пару недель.

Между тем Кирилл Кабанов комментировал заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости актуализации и пересмотра программы импортозамещения. Политик уже не в первый раз обращает внимание на проблемы с отечественным производством. Месяц назад она возмутилась тем, что Россия вынуждена импортировать гвозди.