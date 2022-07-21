Россиянина осудили на 11 лет за экстремизм и финансирование террористов в Сирии

В Екатеринбурге суд дал 11 лет колонии курганцу за переводы денег террористам в Сирию

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 11 годам лишения свободы 31-летнего жителя Курганской области за переводы денег на счет террористов в Сирии. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы на три года. Также ему запретили 2,5 года пользоваться социальными сетями.

Судом установлено, что россиянин оказывал финансовую поддержку боевикам запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» и распространял экстремистские материалы.

14 октября 2021 года его задержали сотрудники ФСБ и изъяли телефон, ноутбук и другие предметы, необходимые следствию.