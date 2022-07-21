Депутаты новой волны встретились с Народным Советом ЛНР

Депутаты новой волны и Народный Совет ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество

В рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику депутаты новой волны вместе с коллегами из Народного Совета Республики обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества и оказания адресной помощи подшефным территориям. В ходе встречи за каждым городом и районом Республики закрепили парламентариев Государственной Думы РФ и депутатов Народного Совета ЛНР, которые будут работать в кооперации.

По инициативе депутата новой волны, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной состоялась рабочая встреча с представителями министерства соцзащиты ЛНР. «На ней обсудили возможности и способы оказания помощи семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Договорились о том, что в ближайшее время будут приняты ряд решений и совместно с профильными некоммерческими организациями, работающими в ЛНР, поможем таким семьям», — рассказала парламентарий. Она обратила внимание на то, что предложения уже были озвучены на прошлой неделе, во время встречи представителей партии «Единая Россия» с женщинами ЛНР и ДНР.

На важность совместной гуманитарной деятельности обратил внимание депутат новой волны, член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. «В рамках межпарламентского сотрудничества определили участки, где требуется методическая и организационная помощь. За время спецоперации уже для всех стали близкими названия городов и сел: Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Необходимо налаживать достойную человеческую жизнь на этих территориях». Депутат рассказал, что силами общественников избирательного округа №49 из Северского района, Новороссийска, Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа отправлено более 120 тонн гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР. Эти наборы состоят из продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ольга Занко, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений подчеркнула, что будет заниматься помощью в развитии инфраструктуры и законодательства некоммерческого сектора ЛНР, поддержкой гражданских инициатив. «В России наработаны хорошие практики по поддержке некоммерческих организаций. В свою очередь, в республике много общественников и просто неравнодушных жителей, которые помогают инвалидам, детям, оставшимся без родителей, ветеранам, которые занимаются патриотическим воспитанием, добровольчеством. Будем делиться с коллегами из ЛНР своим опытом и знаниями, будем им помогать, будем знакомить с российскими НКО», — отметила депутат.

