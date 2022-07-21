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Президентом Индии во второй раз в истории страны стала женщина

Times of India: на президентских выборах в Индии победила Драупади Мурму с 64% голосов
Драупади Мурму

Драупади Мурму. Фото: Amit Dave / Reuters

В президентских выборах в Индии победу одержала кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны. Об этом пишет Times of India.

Мурму набрала 64 процента голосов выборщиков из числа членов парламента и местных ассамблей штатов и территорий, за ее соперник — оппозиционера Яшванта Синха отдали 36 процентов голосов. Мурму получила голоса во всех штатах страны, Синха проиграл в трех штатах.

Мурму принесет присягу 25 июля, за день до этого закончится срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда. Президент Индии избирается на пять лет не более двух сроков подряд.

Выборы президента Индии прошли 18 июля, подсчет голосов состоялся 21 июля.

Ранее сообщалось, что внук индийского политика Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии от оппозиции.

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Марина Совина
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