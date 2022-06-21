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Внук Махатмы Ганди отказался выдвигаться в президенты Индии

Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии

Фото: Matt Dunham / AP

Внук индийского политика Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии от оппозиции. О его отказе выдвигаться на этот пост сообщает РИА Новости.

Ганди выразил благодарность представителям оппозиции, которые выдвинули его кандидатуру на предстоящих выборах. «Но, глубоко изучив вопрос, я вижу, что кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто помимо единства оппозиции создаст национальный консенсус и национальную атмосферу», — сказал он.

При этом политик счел, что найдутся те, кто лучше справится с этой ролью. «Поэтому я попросил лидеров дать возможность такому человеку», — уточнил он. Ожидается, что кандидата от оппозиции официально выберут 21 июня.

Выборы президента Индии пройдут 18 июля, подсчет голосов состоится 21 июля.

В мае 2021-го индийский оппозиционный политик Рахул Ганди, внук бывшей премьер-министра страны Индиры Ганди, предрек стране опустошение, если пандемия COVID-19 не будет взята под контроль. Весной 2021-го Индия регулярно устанавливала антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

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Виктория Кондратьева
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