Внук Махатмы Ганди отказался выдвигаться в президенты Индии

Внук Махатмы Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии

Внук индийского политика Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии от оппозиции. О его отказе выдвигаться на этот пост сообщает РИА Новости.

Ганди выразил благодарность представителям оппозиции, которые выдвинули его кандидатуру на предстоящих выборах. «Но, глубоко изучив вопрос, я вижу, что кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто помимо единства оппозиции создаст национальный консенсус и национальную атмосферу», — сказал он.

При этом политик счел, что найдутся те, кто лучше справится с этой ролью. «Поэтому я попросил лидеров дать возможность такому человеку», — уточнил он. Ожидается, что кандидата от оппозиции официально выберут 21 июня.

Выборы президента Индии пройдут 18 июля, подсчет голосов состоится 21 июля.

В мае 2021-го индийский оппозиционный политик Рахул Ганди, внук бывшей премьер-министра страны Индиры Ганди, предрек стране опустошение, если пандемия COVID-19 не будет взята под контроль. Весной 2021-го Индия регулярно устанавливала антирекорды по заболеваемости коронавирусом.