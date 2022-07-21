Бабушка случайно пролила на ковер хлорку и сделала его дизайнерским

The Sun: ковер приобрел сходство с работами Пикассо из-за пролитой бабушкой хлорки

Британец рассказал в Twitter, что ковер, на который его бабушка пролила хлорку, приобрел сходство с работами Пабло Пикассо. На популярный пост обратило внимание издание The Sun.

Пролив хлорку, женщина решила обрызгать весь ковер из бутылки. После этого из-за действия входящих в состав жидкости химических веществ на нем образовались белые разводы.

В комментариях к посту говорят, что женщина случайно сделала ковер дизайнерским, сравнивают его с творчеством Пабло Пикассо и Джексона Поллока и шутят, что такое произведение искусства можно продать за тысячи фунтов стерлингов.

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