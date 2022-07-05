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Тиктокерша преобразила кухню с помощью дешевого товара из онлайн-магазина

The Sun: тиктокерша Чарлзи показала, как преобразить кухню с помощью золотой пленки

Кадр: @aleagueofherhome / TikTok

Британская тиктокерша Чарлзи, ведущая популярный TikTok-аккаунт под названием A League of Her Home, показала, как преобразить кухню с помощью дешевого товара из онлайн-магазина. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

Чарлзи оклеила мебель золотой самоклеящейся пленкой, придав помещению обновленный вид. Рулон такой пленки обошелся ей всего в 12 фунтов стерлингов (около 800 рублей).

Любительница самостоятельного ремонта указала на то, что пленкой лучше оклеивать гладкие поверхности — фактурные будут выглядеть неровно.

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По словам Чарлзи, она украсила кухонную мебель пленкой четыре месяца назад, и поверхности все еще сохраняют привлекательный вид.

Ранее тиктокерша Каролина Макколи научила подписчиков мыть унитаз пеной для бритья. Макколи описывает необычный способ так: сперва надо нанести пену в держатель для ершика, а после обмакнуть его в нее.

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Александра Лисица
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