Тиктокерша преобразила кухню с помощью дешевого товара из онлайн-магазина

The Sun: тиктокерша Чарлзи показала, как преобразить кухню с помощью золотой пленки

Британская тиктокерша Чарлзи, ведущая популярный TikTok-аккаунт под названием A League of Her Home, показала, как преобразить кухню с помощью дешевого товара из онлайн-магазина. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

Чарлзи оклеила мебель золотой самоклеящейся пленкой, придав помещению обновленный вид. Рулон такой пленки обошелся ей всего в 12 фунтов стерлингов (около 800 рублей).

Любительница самостоятельного ремонта указала на то, что пленкой лучше оклеивать гладкие поверхности — фактурные будут выглядеть неровно.

По словам Чарлзи, она украсила кухонную мебель пленкой четыре месяца назад, и поверхности все еще сохраняют привлекательный вид.

