Любительница уборки посоветовала мыть унитаз необычным средством из ванной

The Sun: пеной для бритья можно начисто отмыть унитаз

Тиктокерша Каролина Макколи научила подписчиков мыть унитаз пеной для бритья. На ее ролик в TikTok, в котором она начисто отмывает туалет с помощью средства из ванной комнаты, обратило внимание издание The Sun.

Макколи описывает необычный способ так: сперва надо нанести пену в держатель для ершика, а после обмакнуть его в нее. «Это прекрасное средство для чистки унитаза. Отмывает пятна с поверхностей, содержит спирт для дезинфекции и чудесно пахнет», — похвасталась любительница уборки.

Она также посоветовала после смыва пены из унитаза еще раз нанести средство на ершик и во второй раз пройтись ершиком по поверхности унитаза для устранения несовершенств.

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