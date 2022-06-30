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Блогер поделился способом избавиться от мух в доме без использования химии

Express: бутылка со сладкой смесью из меда и сахара поможет избавиться от мух в доме

Фото: Margaret Jaszowska / Unsplash

Специализирующийся на лайфхаках по уборке и избавлению от насекомых блогер Кейт Гриффит поделился простым способом, который поможет избавиться от мух в доме без использования бытовой химии. Его постом в социальной сети TikTok заинтересовалось издание Express.

В видеоролике блогер сказал, что все виды мух привлекает запах мусора, перезрелых фруктов, газированных напитков и алкоголя, поэтому, чтобы убить всех насекомых, залетевших в дом, на балкон или террасу, понадобятся только сладкая смесь из сахара, меда, воды и обычная пластиковая бутылка.

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Гриффит посоветовал для начала отрезать у пластиковой бутылки любого объема горлышко (выкидывать его не нужно, оно еще пригодится). Затем следует добавить в полученный «стакан» четыре столовые ложки сахара, одну столовую ложку меда и около 250 миллилитров воды. Полученную смесь надо хорошо перемешать и нижнюю часть бутылки накрыть перевернутой верхней частью, чтобы получилась воронка.

Такие ловушки блогер рекомендовал поставить на кухне и в комнатах, на террасе, балконе и даже в саду. Мухи будут чуять приманку и залетать в бутылку, чтобы добраться до нее, но выбраться из вязкой смеси уже не смогут. Гриффит уверяет, что этот дешевый способ поможет быстро избавиться от всех видов мух.

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Наталья Обрядина
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