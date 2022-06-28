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Садоводам подсказали способ спасти грядки от слизней с помощью жертвы

Садовод Ходжсон: чтобы спасти грядки, в жертву слизням можно принести клевер

Фото: Adelheid Nothegger / Globallookpress.com

Садовод Ларри Ходжсон в своем блоге Laidback Gardener подсказал дачникам способ спасти грядки от слизней. На его пост обратило внимание издание Express.

По словам Ходжсона, чтобы спасти посадки, в «жертву» слизням можно принести несколько растений, которые привлекают этих брюхоноогих моллюсков на всех стадиях своего роста, отвлекают их от свежих посевов и спасают урожай.

Так, он рекомендует высадить для слизней кервель ажурный и клевер красный.

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Издание добавляет, что отвлечь слизней на себя могут и другие растения: базилик, бобы, бегония, капуста, канна, колеус, кукуруза, георгины, дельфиниумы, хоста, салат латук, бузульник, ландыш майский, бархатцы, горчица, картофель, первоцвет или соя.

Ранее эксперт по цветочным культурам и растениеводству, блогер Марина Патрина рассказала, что нужно делать, чтобы спасти огород от засухи. По словам Патриной, необходимо замульчировать почву, то есть укрыть ее верхний слой, если очевидно, что полить растения не удастся.

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Александра Лисица
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