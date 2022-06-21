Садовод подсказала способ спасти огород от засухи

Садовод Марина Патрина: если на дождь надежды нет, нужно замульчировать почву

Эксперт по цветочным культурам и растениеводству, блогер Марина Патрина рассказала, что нужно делать, чтобы спасти огород от засухи. Ее советы приводит «Газета.ру».

По словам Патриной, необходимо замульчировать почву, то есть укрыть ее верхний слой, если очевидно, что полить растения не удастся. «Понятно, что овощи и цветы нуждаются в поливе. Вода — это жизнь. Но если вы в определенный отрезок времени не успеваете полить огород, а на дождь надежды нет, замульчируйте почву», — подсказала Патрина.

Для мульчирования, продолжает она, подойдет сено. «Скосили траву, засушили. Осталось обложить ею грядки, распределить вокруг стеблей: под защитным слоем будет удерживаться влага. Это самый легкий и доступный способ», — рассказывает садовод.

Также для этих целей садовод рекомендует использовать спанбонд — нетканый материал, пропускающий воздух и влагу. «Дополнительный бонус: как при мульчировании травой, так и при использовании спанбонда, сорняки расти не будут», — обещает Патрина.

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