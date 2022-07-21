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Названы главные плюсы покупки жилья в Крыму

Риелтор Рудаков: цены на жилье у моря в Крыму в два раза ниже сочинских

Фото: Igor Tichonow / Shutterstock

Одним из главных преимуществ покупки жилья в Крыму оказалась доступность объектов рядом с морем. Плюсы приобретения недвижимости на полуострове назвал основатель и руководитель агентства «Домус» Геннадий Рудаков, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Рудакова, в Крыму жилье у моря стоит в два и более раз дешевле относительно объектов в Сочи. Почти все основные города полуострова вытянуты вдоль линии моря, поэтому приобретение недвижимости в любом районе Севастополя, Ялты, Евпатории или Алушты гарантирует близость к пляжу — дорога до него на машине займет не более 15 минут. При этом покупка более удаленной от моря квартиры по сравнению с первой береговой линией позволит сэкономить 50-70 процентов от цены «квадрата».

Для рассчитывающих приобрести жилье для постоянного проживания и найти работу с достойным доходом Рудаков порекомендовал Севастополь и Симферополь. В обоих городах есть необходимая инфраструктура, а добраться до пляжа на машине можно максимум за 30-45 минут «по прекрасным трассам».

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Схемы продажи недвижимости в Крыму понятны и ничем не отличаются от установленных в остальных регионах России. Рудаков убежден, что жизнь на полуострове позволяет замедлиться после быстрых темпов, характерных для крупных городов. «После переезда в Крым клиенты тоже становятся чуть спокойнее и основательнее. Вероятно, что это и есть для большинства основная причина переезда — пожить немного для себя и выйти из сумасшедшего потока больших городов», — отметил он. Эксперт добавил, что еще один плюс жизни в Крыму — 250 солнечных дней в году.

Городами, наиболее подходящими для ведения здорового образа жизни, россияне назвали Сочи и Краснодар. По мнению 74 процентов из 3,7 тысячи опрошенных, желанию приобретать полезные привычки способствует климат.

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