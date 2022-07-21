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69-я параллель

Московские специалисты вылетели из Норильска на помощь умирающему медведю

Специалисты из Москвы смогли вылететь из аэропорта Норильска на помощь белому медведю

Команда специалистов из Москвы со всем необходимым оборудованием для оказания помощи умирающему белому медведю вылетела из Норильска в поселок Диксон на севере Красноярского края. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Ориентировочное время полета составит четыре часа, уточнила она.

«По прилете медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 километров от поселка в естественную среду обитания», — сообщила Радионова.

Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Медведь хотел съесть сгущенку, но застрял языком в металлической банке. На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. В их числе — главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что они прибыли в Норильск, но из-за погоды не могут вылететь в Диксон. Для животного подготовили специальную транспортировочную клетку и 50 килограммов рыбы.

Евгения Куликова
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