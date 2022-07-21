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69-я параллель

Для умирающего в российском поселке медведя подготовили 50 килограммов рыбы

Для умирающего в поселке Диксон белого медведя подготовили спецклетку и 50 кг рыбы

Кадр: Telegram-канал Mash

Для умирающего в Красноярском крае белого медведя сварили специальную клетку, чтобы после проведения необходимых по его спасению манипуляций увезти подальше от людей, и подготовили 50 килограммов еды. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Для перелета на Диксон компания "Норникель" подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться», — написала она.

Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в красноярский поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Медведь хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в металлической банке.

На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. Среди них — главный ветеринарный врач Московского зоопарка. Они уже в Норильске, но покинуть аэропорт пока не могут — мешают погодные условия.

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Евгения Куликова
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