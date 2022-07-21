Вылетевшие спасать медведя в Диксоне ветеринары застряли в аэропорту Норильска

Вылетевшие спасать белого медведя в Диксоне специалисты застряли в аэропорту из-за шторма

Специалисты из Москвы, вылетевшие спасать белого медведя в Диксоне, у которого в пасти застряла банка со сгущенкой, не могут покинуть аэропорт Норильска. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, ветеринары застряли в аэропорту города из-за шторма. Telegram-канал SHOT сообщает, что вылет вертолета со специалистами перенесли на час дня.

По словам местных жителей, у пострадавшего краснокнижного медведя уже трясутся задние лапы. Животное ушло на 10 километров от людей, которые его прикармливали.

О том, что белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, вышел к людям за помощью в арктический поселок Диксон Красноярского края, стало известно в среду, 20 июля. По словам главы поселка Николая Бурака, местные жители пытались вынуть банку из пасти медведя, но им это сделать не удалось.

Животное до сих пор ходит с банкой в пасти. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что по прилете ветеринаров в Диксон специалистам придется обездвижить медведя, чтобы удалить банку.