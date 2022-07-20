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69-я параллель

Пришедшего за помощью к людям медведя с банкой сгущенки во рту сняли на видео

Белый медведь пришел в Диксон к людям, так как у него во рту застряла банка сгущенки

Белый медведь вышел к людям за помощью в арктический поселок Диксон Красноярского края, так как у него во рту застряла банка со сгущенкой. Видеозапись с пришедшим животным публикует глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

На кадрах видно, что краснокнижный медведь стоит в поселке рядом с постройкой. В его пасти видна банка со сгущенкой. «Иди сюда», — с опаской обращается автор видео к животному, надеясь вытащить банку из его рта.

Глава поселка Николай Бурак рассказал РЕН ТВ, что животное, у которого застрял язык в банке, ходило по всему поселку в поисках помощи. Местные жители пытались вынуть банку из пасти медведя, но им это сделать не удалось.

Ранее под Ноябрьском россияне заметили бурого медведя, который гулял по поселку, и сняли его на видео. На кадрах видно, как животное ходит по асфальтированной дороге. Автор видеозаписи говорит «тише» и шепотом просит медведя уйти из населенного пункта.

Анастасия Шейкина
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