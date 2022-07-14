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69-я параллель

Гуляющий в российском поселке медведь попал на видео

В сети появились кадры с гуляющим в поселке под Ноябрьском бурым медведем

Под Ноябрьском в поселке бродил бурый медведь. Видеозапись прогулки животного публикует «Ямал 1».

На кадрах видно, как бурый медведь медленно прогуливается по асфальтированной улице российского поселка. Человек за кадром говорит «тише» и шепотом просит медведя уйти из населенного пункта.

В мае медведя заметили жители в районе поселка Териберка в Мурманской области. Животное бродило рядом с проезжей частью, но близко к ней не подходило.

В октябре на Ямале в вахтовый поселок Харасавэй проник белый медведь — его сняли на видео. На кадрах видно, как хищник проползает в небольшую яму под забором и оказывается в поселке. «Да он жидкий!» — удивляется ловкости большого животного автор ролика.

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Анастасия Шейкина
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