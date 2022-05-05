69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Жители российского региона заметили бурого медведя и сняли его на видео

В Мурманской области местные жители сняли на видео блуждающего бурого медведя

В районе поселка Териберка в Мурманской области местные жители заметили бурого медведя и сняли его на видео. Кадры опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

На них видно, что животное бродит рядом с проезжей частью, но близко к ней не подходит. Судя по видеозаписи, бурый медведь ищет что-то в снегу.

В комментариях к посту в социальной сети пользователи предположили, что хищник голоден и занимается поиском пропитания в российском регионе, так как только проснулся после спячки.

Обычно медведи просыпаются после зимней спячки во второй половине марта. Сначала к деятельности возвращаются самцы, а после, когда снег полностью сойдет, — самки с медвежатами. При этом животные после выхода из берлоги не сразу начинают активную деятельность — им необходимо отлежаться на свежем воздухе для полного пробуждения. В среднем, медведи проводят в спячке около 120 дней в году.

Ранее на Ямале в вахтовый поселок Харасавэй проник белый медведь — его сняли на видео. На кадрах видно, как хищник проползает в небольшую яму под забором и оказывается в поселке. «Да он жидкий!» — удивляется ловкости большого животного автор ролика.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Приднестровские силовики сообщили о стрельбе на границе с Украиной
Стало известно отношение москвичей к пенсии
Власти России заказали создание «Экономики»
Россияне кинулись скупать жилье ради паспортов в одной европейской стране
Верующие устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме
Обезьяна похитила из полиции хранившееся в качестве улики орудие убийства
В России запретили клип Инстасамки за пропаганду движения АУЕ
Популярная в 1990-х прическа вновь вернулась в моду
Названа необходимая одежда на лето
Россияне устроили самосуд над мигрантом из-за приставаний к школьнице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.