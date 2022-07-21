В Диксоне спасли жившего четыре дня с банкой в пасти белого медведя
В Красноярском крае спасли белого медведя, который языком застрял в консервной банке из-под сгущенки. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — написала она.
Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Отмечается, что животное четыре дня провело с банкой в пасти.
Медведь хотел съесть сгущенку, но застрял языком в металлической банке. На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. В их числе — главный ветеринарный врач Московского зоопарка.
Для животного подготовили специальную транспортировочную клетку и 50 килограммов рыбы. Ранее местный житель рассказывал, что медведь четыре дня ничего не ел и не пил, из-за чего сильно исхудал и чувствовал себя плохо.