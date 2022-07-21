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69-я параллель

В Диксоне спасли жившего четыре дня с банкой в пасти белого медведя

Росприроднадзор сообщил, что застрявшего языком в банке белого медведя успели спасти
Начало событий в новости Пришедшего за помощью к людям медведя с банкой сгущенки во рту сняли на видео

Кадр: Telegram-канал «Светлана Радионова»

В Красноярском крае спасли белого медведя, который языком застрял в консервной банке из-под сгущенки. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — написала она.

Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Отмечается, что животное четыре дня провело с банкой в пасти.

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Медведь хотел съесть сгущенку, но застрял языком в металлической банке. На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. В их числе — главный ветеринарный врач Московского зоопарка.

Для животного подготовили специальную транспортировочную клетку и 50 килограммов рыбы. Ранее местный житель рассказывал, что медведь четыре дня ничего не ел и не пил, из-за чего сильно исхудал и чувствовал себя плохо.

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Евгения Куликова
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