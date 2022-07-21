Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием

Магазин Levi's открылся в торговом центре «Авиапарк» в Москве с новым названием JNS

Магазин одежды Levi's открылся в торговом центре «Авиапарк» в Москве с новым названием. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что бутик сменил наименование на JNS. При этом данную торговую точку выкупила одна из российских компаний, которая также собирается приобрести и другие магазины указанной сети. Однако в настоящий момент американская компания Levi's сохраняет их часть.

По данным Telegram-канала, ассортимент в новом бутике останется прежним, а бизнесмены уже занялись решением логистических проблем для поставки в него товара.

20 мая стало известно, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay возобновили свою работу в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга под новыми названиями. Польский производитель одежды LPP продал российское подразделение китайскому консорциуму. «Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — указывалось в заявлении компании.