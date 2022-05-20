Открытие магазинов Reserved и Cropp в Москве попало на видео

Открытие магазинов Reserved и Cropp в торговом центре «Авиапарк» в Москве попало на видео

Открытие магазинов брендов Reserved и Cropp, расположенных в московском торговом центре «Авиапарк», попало на видео. Соответствующие ролики публикует Telegram-канал Shot.

На размещенных кадрах видно, как покупатели ходят по бутикам, рассматривая при этом витрины с одеждой, обувью и аксессуарами. Согласно посту, сотрудники марок не были готовы к неожиданному открытию магазинов, поэтому подготавливают товары и подметают помещение прямо во время рабочей смены.

Известно, что, помимо Москвы, бутики Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay также возобновили свою работу в торговых центрах «Гринвич» и «Пассаж» в Екатеринбурге после объявления о закрытии 30 марта. Информации об открытии торговых точек в других городах еще не поступало.

Ранее сообщалось, что магазины, принадлежащие польскому производителю одежды LPP, вернутся на рынок на фоне продажи российского подразделения польским акционерным обществом. «Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — указывалось в заявлении.