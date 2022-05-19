Стала известна дата открытия магазинов Reserved и House в России

Магазины брендов одежды Reserved и House откроются в России 21 и 22 мая

Стала известна дата открытия в России магазинов брендов Reserved и House, принадлежащих польскому производителю одежды LPP. Об этом сообщает ТАСС.

Московский офис уточнил, что торговые точки указанных марок возобновят работу на территории страны в ближайшие выходные, которые придутся на 21 и 22 мая, говорится в сообщении компании.

При этом возвращение марок произойдет на фоне продажи российского подразделения польским акционерным обществом. «Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — указано в заявлении.

Ранее в мае сообщалось, что немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и датский ювелирный дом Pandora приготовились к возвращению в Россию. Бренд Adidas почти решил логистические проблемы и зарезервировал в Турции склады, с которых будут осуществляться поставки в Россию. В свою очередь, Pandora продала российские активы компании-партнеру из Сербии.