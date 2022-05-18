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Adidas и Pandora приготовились вернуться в Россию

«Известия»: бренд Adidas и ювелирный дом Pandora могут вернуться на российский рынок

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и датский ювелирный дом Pandora приготовились к возвращению в Россию. Соответствующий материал приводят «Известия» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Сообщается, что бренд Adidas почти решил логистические проблемы и зарезервировал в Турции склады, с которых будут осуществляться поставки в Россию. При этом компании необходимо выбрать, каким именно образом она может возобновить работу: сменить название магазинов или позволить приобрести компанию местным или иностранным предпринимателям, пояснил собеседник издания.

В свою очередь, Pandora продала российские активы компании-партнеру из Сербии. Отмечается, что на данный момент планируется развитие данных брендов на отечественном рынке.

Ранее в мае рекламу спортивных топов Adidas с фото женщин с обнаженной грудью запретили из-за жалоб. Отмечалось, что изначально коллажи с голыми бюстами девушек возмутили пользователей Twitter, которые увидели их в аккаунте бренда. Впоследствии Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) получило 24 жалобы на то, что использование наготы в данном случае было неоправданным и объективировало женщин, сексуализируя их и «сводя к частям тела».

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Алина Гостева
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