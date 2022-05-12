Рекламу Adidas запретили из-за фото женщин с обнаженной грудью

Daily Mail: рекламу спортивных топов Adidas запретили из-за фото женщин с голой грудью

Рекламу спортивных топов Adidas с фото женщин с обнаженной грудью запретили из-за жалоб. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что изначально коллажи с голыми бюстами девушек возмутили пользователей Twitter, которые увидели их в аккаунте бренда. Впоследствии Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) получило 24 жалобы о том, что использование наготы в данном случае было неоправданным и объективировало женщин, сексуализируя их и «сводя к частям тела». Помимо этого, некоторых из обратившихся в организацию волновало то, что размещенные в соцсети и в виде баннеров кадры могут увидеть дети.

В то же время в британском отделении компании Adidas ответили, что указанные изображения были предназначены для того, чтобы продемонстрировать различные формы и размеры женской груди и объяснить, почему разработанные для них поддерживающие топы так важны. Кроме того, представители марки подчеркнули, что на упомянутых снимках не было видно лиц моделей в целях их безопасности. Также они отметили, что все девушки добровольно приняли участие в съемке и поддержали идею рекламной кампании.

ASA учли пояснения бренда, однако приняли решение о запрете размещения данной рекламы в Twitter, а также рядом со школами и религиозными зданиями.

В феврале сообщалось, что бренд Adidas выпустил откровенную рекламную кампанию под названием «Поддержка — это основа». Польское подразделение Adidas опубликовало серию фотографий, на которой запечатлены обнаженные женщины, чьи лица обрезаны на снимках. На размещенных кадрах была видна только оголенная грудь моделей разных размеров и форм. Отмечалось, что промо посвящено выходу самой широкой по количеству женских спортивных топов коллекции в истории бренда.