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Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин

Польское отделение Adidas опубликовало снимки голой груди моделей в честь новой коллекции

Фото: Adidas

Спортивной бренд Adidas выпустил откровенную рекламную кампанию под названием «Поддержка — это основа». Снимки в честь новой коллекции появились на официальном сайте марки.

Польское подразделение Adidas опубликовало серию фотографий, на которой запечатлены обнаженные женщины, чьи лица обрезаны на снимках. На размещенных кадрах видна только оголенная грудь моделей разных размеров и форм. Отмечается, что промо посвящено выходу самой широкой по количеству женских спортивных топов коллекции в истории бренда.

«Именно поэтому одной модели спортивного бюстгальтера недостаточно», — гласит подпись к рекламным изображениям. При этом на российском сайте Adidas упомянутые фотографии недоступны. Всего в новую линейку вошли 43 модели топов в 72 размерах.

Ранее в феврале реклама российского похоронного бюро Horonim.ru с моделями в гробу возмутила зрителей. Так, одну из манекенщиц запечатлели лежащей на гробу в кружевном комплекте и туфлях на высоком каблуке, а другую участницу съемки сфотографировали около венков с белыми цветами. «Умом тронулись», — высказывались пользователи сети.

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Майя Пономаренко
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