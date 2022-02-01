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Реклама российского похоронного бюро с моделями в гробу возмутила зрителей

Пользователи сети посчитали рекламу ритуального агенства с моделями в гробу неприемлемой

Откровенная реклама российского ритуального агенства Horonim.ru подверглась критике в социальных сетях. Соответствующий ролик и комментарии появились в TikTok.

На размещенных кадрах видно, что модели в нижнем белье позируют рядом с гробами, которые представлены в ассортименте похоронного бюро. Так, одну из манекенщиц запечатлели лежащей на гробу в кружевном комплекте и туфлях на высоком каблуке, а другую участницу съемки сфотографировали около венков с белыми цветами.

Публикация агенства набрала более 35 тысяч просмотров и возмутила зрителей, которые посчитали подобное видео неприемлемым, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «А не кощунство ли это? Я думаю, что да», «Какой ужас», «Ничего святого», «У меня даже слов нет», «Жесть просто», «Умом тронулись», «Даже в таком деле сумеют продать женское тело», — высказывались пользователи сети.

Сотрудники Horonim.ru никак не отреагировали на критику юзеров и не удалили пост с официальной страницы в TikTok.

В октябре 2021 года девушка снялась рядом с гробом отца в откровенном наряде и была обругана в сети. В ролике юзерша, имя которой не указано, запечатлела себя в черном мини-платье с глубоким декольте. Пользователи сети раскритиковали поведение девушки в комментариях под постом.

Карина Черных
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