Девушка снялась рядом с гробом отца в откровенном наряде и была обругана в сети

Девушка в откровенном наряде сфотографировалась рядом с гробом отца в неподобающих позах и была обругана пользователями сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

На размещенных в сети кадрах юзерша, имя которой не указано, запечатлела себя на похоронах своего родителя. Она одета в черное мини-платье с глубоким декольте, оголяющее ее левую руку, темные капроновые колготки и полусапоги с прозрачными каблуками. На одном из снимков она позировала на фоне открытого гроба, повернувшись боком к камере и демонстрируя свои ягодицы.

Пользователи сети раскритиковали поведение девушки в комментариях под постом. «Это какой-то немыслимый нарциссизм», «Отвратительно. Люди опускаются все ниже и ниже. Это не человек, это просто помойное ведро. Зачем вообще фотографироваться в такой ситуации?», «Ты выставляешь себя дурой», «Этот наряд совершенно не подходит для похорон», «Я даже представить не могу, кто в здравом уме придет на похороны в таком платье», — писали они.

В сентябре внучка похвасталась откровенным нарядом для похорон деда и была обругана в сети. Анонимная девушка разместила в сети фото в черном прозрачном платье длины мини из ткани в крупную сетку и капроновых чулках того же цвета. Она заявила, что собирается надеть этот наряд на похороны своего родственника.