Родители прокляли невесту умершей дочери за свадебное платье на ее похоронах

Женщина пришла на похороны собственной невесты в свадебном платье и объяснила причину своего выбора. Соответствующая история появилась на Reddit.

24-летняя пользовательница с никнеймом Fun_Towel_2726, имя которой не указано, объяснила, что перед смертью ее 27-летняя возлюбленная пожелала быть похороненной в подвенечном наряде. Помимо этого, она попросила героиню материала также прийти на церемонию погребения в свадебном платье, поскольку у пары не было возможности пожениться, и данный жест «много бы для нее значил».

«Я согласилась сделать это, однако родители моей невесты были против. Они одели на нее платье, но категорически запретили мне приходить в аналогичном наряде, потому что его фасон не был похож на классическое свадебное платье», — поделилась девушка. Ее наряд бренда Dolce & Gabbana был выполнен в технике пэтчворк из разноцветных лоскутов ткани с цветочными принтами и стоил 1750 фунтов стерлингов (180 тысяч рублей).

По словам рассказчицы, она пренебрегла запретом родителей невесты. «После похорон ее мать и отец прокляли меня. Они даже проговорились, что никогда не одобряли сексуальную ориентацию дочери. Теперь я в замешательстве. С одной стороны, я выполнила желание невесты, но с другой — пошла против воли ее родителей», — поделилась героиня материала.

Пользователи сети поддержали девушку. «Ты не сделала ничего плохого. Ты всего лишь исполнила последнее желание своего партнера», «Я очень сочувствую вашей потере. Родители вашей невесты — фанатичные гомофобы. Ты не ошиблась, исполнив последнее желание невесты», «Ты сделала то, что она хотела. Жаль, что они не смогли это оценить», — писали они.

В июне последние слова отца перед смертью от коронавируса стали татуировками его детей. 66-летний Рудольф Клаузинг (Rudolph Clausing) заразился COVID-19 в ноябре 2020 года и в течение двух месяцев боролся с заболеванием. 13 января 2021 года мужчина скончался от пневмонии. Когда его дети, 27-летняя Анна Харп (Anna Harp) и 21-летняя Абриель Клаузинг (Abrielle Clausing), пришли в больницу, чтобы попрощаться с ним, они обнаружили на прикроватной тумбе записку, которая гласила: «Это была такая хорошая жизнь». Девушек тронуло послание, и они решили набить тату в память об отце.