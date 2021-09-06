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Внучка похвасталась откровенным нарядом для похорон деда и была обругана в сети

Внучка захотела надеть короткое платье в сетку и чулки на похороны деда
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Фото: trashy / Reddit

Внучка захотела прийти на похороны деда в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимная девушка разместила в сети фото в черном прозрачном платье длины мини из ткани в крупную сетку и капроновых чулках того же цвета. Она заявила, что собирается надеть этот наряд на похороны своего родственника.

«Сегодня — похороны моего дедушки, и, да, я собираюсь пойти туда в этой одежде. Мне наплевать на то, что обо мне подумают другие люди. Даже в самый печальный день я имею право одеваться так, как я хочу. Тем более, если бы дедушка был жив, он бы одобрил мой внешний вид», — похвасталась она.

Пользователи сети раскритиковали поведение девушки в комментариях под публикацией. «Ты, должно быть, настоящая дрянь, раз пытаешься привлечь к себе столько внимания на похоронах родного деда», «В последнее время люди невероятно неуважительны по отношению к окружающим», «Ты ужасный человек», «Это просто кошмар», «Я не понимаю таких людей», — высказались они.

На данный момент девушка не ответила на претензии юзеров.

В июле женщина пришла на похороны своей невесты в свадебном платье и объяснила причину своего выбора. 24-летняя пользовательница с никнеймом Fun_Towel_2726 рассказала, что перед смертью ее 27-летняя возлюбленная пожелала быть похороненной в подвенечном наряде. Помимо этого, она попросила героиню материала также прийти на церемонию погребения в свадебном платье, поскольку у пары не было возможности пожениться, и данный жест много бы для нее значил.

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