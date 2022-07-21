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Девять военнослужащих США пострадали в результате удара молнии

Военнослужащий США погиб из-за удара молнии на базе Форт-Гордон, еще девять пострадали

Фото: Emily Rose Bennett / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Один военнослужащий США погиб и еще девять пострадали в результате удара молнии в районе военной базы Форт-Гордон в штате Джорджия. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на пресс-секретаря базы Энн Боумэн.

Инцидент произошел 20 июля в среду в 11:10 по местному времени (18.10 по московскому времени). Она рассказала, что удар пришелся по тренировочному полигону базы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы.

«С тяжелым сердцем Форт-Гордон подтверждает, что один из солдат, пострадавших от удара молнии сегодня днем, скончался от полученных травм», — цитирует издание электронное письмо Боумэн.

Ранее в России в районе поселка Мирный в Пензенской области ударом молнии убило пастуха. Информация о происшествии поступила в полицию в четверг, 14 июля, в 17:27. 37-летний россиянин пас скот в поле, когда его застала гроза. В какой-то момент в него ударила молния, и от полученных травм он скончался на месте.

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Виктория Кондратьева
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