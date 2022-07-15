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37-летнего россиянина убило молнией

В Пензенской области 37-летнего пастуха убило ударом молнии

Фото: Shutterstock

В районе поселка Мирный в Пензенской области ударом молнии убило пастуха. Об этом сообщает «ПензаИнформ» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Информация о происшествии поступила в полицию в четверг, 14 июля, в 17:27. 37-летний россиянин пас скот в поле, когда его застала гроза. В какой-то момент в него ударила молния, и от полученных травм он скончался на месте.

С мужчиной был еще один пастух, который не пострадал. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели сельчанина.

Ранее сообщалось, что в Индии трое фермеров, работавших в поле, и их скот погибли от удара молнии. Жертвами стихии стали жители округа Набарангпур в индийском штате Одиша на востоке страны.

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Евгения Черкасова
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