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Молния убила работавших в поле фермеров и их скот

Kalinga TV: трое мужчин в индийском штате Одиша погибли от удара молнии

Фото: Breno Machado / Unsplash

В Индии трое фермеров, работавших в поле, и их скот погибли от удара молнии. Об этом сообщает Kalinga TV.

Жертвами стихии стали жители округа Набарангпур в индийском штате Одиша на востоке страны. В понедельник, 13 июня, трое мужчин отправились пахать поле в дождливую погоду. Во время работы в фермеров ударила молния и убила их на месте.

После опознания выяснилось, что погибшими оказались владелец земельного участка, тракторист и наемный работник фермы. Их смерти были официально зарегистрированы полицией, а тела переданы родственникам после вскрытия. Также сообщается, что от удара молнии погибли четыре животных.

Сотрудник метеорологического центра города Бхубанешвар рекомендовал жителям районов, где сейчас часто идут дожди, внимательно следить за прогнозом погоды.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш три человека погибли от удара молнии. Мужчина, его жена и их родственница занимались сбором манго во время дождя.

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Никита Савин
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