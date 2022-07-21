Россиянам рассказали о способе выжить при падении на пути в метро

Спасатель Макеев назвал оценку ситуации первым действием при падении на рельсы в метро

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев рассказал о правилах поведения при падении с платформы метро на рельсы, а также дал советы по оказанию помощи пострадавшим в такой ситуации. Самое главное в сложившихся обстоятельствах верно оценивать ситуацию. Так, эксперт в разговоре с «Лентой.ру» посоветовал в первую очередь обращать внимание на время прибытия следующего поезда и исходя из этого предпринимать решения.

Упавший на рельсы

Если человек упал на рельсы в метро, ему необходимо понять, не получил ли он травму. Залезать на платформу категорически запрещено, подчеркнул он.

«В первую очередь, надо обратить внимание, сколько осталось до прибытия поезда. Затем нужно привлечь внимание остальных пассажиров для того, чтобы они оперативно сообщили дежурному по станции об этом происшествии. Как можно быстрее, если нет никаких серьезных повреждений, надо передвигаться по направлению движения поезда», — указал Макеев.

Если времени на то, чтобы добраться до начала пути нет, или же у человека есть травмы, ему следует лечь вдоль рельс. Это безопасно, подчеркнул эксперт по безопасности МЧС. «Между рельсами метро достаточное расстояние для того, чтобы человек лег, и над ним проехал поезд, не зацепив его», — отметил он.

Макеев напомнил, что контактный рельс расположен ближе к платформе. «Он находится по левую сторону по ходу движения поезда. Его ни в коем случае нельзя трогать. Там очень высокое напряжение и человек сразу же получит электротравму», — предостерег инструктор по выживанию.

Выход на платформу только в начале пути. Соответственно двигаться нужно в направлении движения поезда. Там есть специальная лестница, чтобы подняться обратно на платформу Михаил Макеев эксперт по безопасности МЧС

План действий очевидцев

Очевидцам падения человека на рельсы метро необходимо немедленно сообщить о случившемся дежурному по станции. Также им следует сохранять хладнокровие и постараться дать пострадавшему четкие команды — либо, чтобы он лежал между рельсами, либо двигался в сторону выхода из опасной зоны.

«Спускаться вниз к упавшему на рельсы можно только в крайнем случае и только тогда, когда есть стопроцентная уверенность, что вы сможете помочь. К крайнему случаю относится ситуация, когда человек упал и лежит без сознания и какая-то его часть его тела осталась на одном из рельсов. В таком случае можно спуститься для того, чтобы его элементарно положить его вдоль рельсов, чтобы поезд не задел если будет проезжать. Дальше нужно ждать прибытия спасателей», — порекомендовал Макеев.

Не стоит рассчитывать, что в одиночку или даже группой удастся вытащить человека с путей, подчеркнул он. «Понятно, что экстремальная ситуация. Всплеск адреналина может и поможет поднять человека получится, но есть риск при попытке перенести человека на платформу коснуться контактного рельса и получить электротравму», — поделился спасатель.

Ранее специалист по выживанию рассказал о плане действий при объявлении чрезвычайной ситуации. В случае объявления ЧС необходимо определить характер угрозы, связаться с родными и принять решение либо о бегстве из населенного пункта, либо о том, чтобы пересидеть в квартире, сообщил Макеев.