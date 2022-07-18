Россиянам рассказали о плане действий при объявлении чрезвычайной ситуации

Специалист по выживанию Макеев посоветовал россиянам подготовить тревожные чемоданчики

В случае объявления чрезвычайной ситуации необходимо определить характер угрозы, связаться с родными и принять решение либо о бегстве из населенного пункта, либо о том, чтобы пересидеть в квартире, рассказал «Ленте.ру» специалист по выживанию Михаил Макеев. Он также призвал россиян заранее готовить тревожные чемоданчики со всем необходимым.

В Москве 20 июля проведут плановую проверку системы оповещения, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В мэрии столицы пояснили, что в этот день с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением: «Внимание всем». Также информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

Порядок действий при реальном ЧП

«В первую очередь, в случае включения сирены, необходимо понять характер происшествия, — сказал Макеев. — Для этого необходимо включить радио или выйти в интернет, воспользоваться другими средствами связи, чтобы выяснить, какая именно опасность угрожает. Только зная это можно будет предпринимать следующие действия. Варианта здесь, по большому счету, два: бежать или сражаться. Бежать — значит, срочно уезжать из города, взяв тревожный чемоданчик».

При реализации такого сценария необходимо будет оповестить о своих действиях родных. Для этого в тревожном чемоданчике обязательно должен быть простой заряженный телефон с зарядным устройством, а лучше — радиостанция.

«Проблема в том, что в случае ЧС сеть может быть перегружена, и в условиях катастрофы поможет именно обычная частотная радиостанция, необходимая для общения с группой, вместе с которой и будет спасаться человек», — объяснил специалист.

Другой вариант — оставаться дома и не выходить на улицу. Такой вариант действий, по словам Макеева, может быть более адекватным в случае техногенных катастроф.

«Возможно, понадобится занавесить окна, закрыть их мокрыми тряпками, чтобы какие-то газы не попадали в квартиру с улицы. Для этого жилполщадь, естественно, тоже должна быть подготовлена заранее. Прежде всего, в квартире должен быть запас воды на каждого человека из расчета пять литров в сутки: здесь и вода для приготовления пищи, и техническая вода. Также необходим запас еды и теплые вещи. Возможно, палатка», — перечислил эксперт.

Даже в условиях нахождения в городе в собственной квартире палатка может понадобиться в зимний период: во время ЧС существует вероятность отключения отопления, тогда Макеев рекомендует семье собраться в одной комнате, переложить туда все вещи и поставить палатку для сохранения тепла.

Дома мы остаемся в случае взрывов на химпроизводствах, других техногенных катастроф. Возможно, в случае беспорядков остаться в квартире тоже будет безопасней, чем пытаться двигаться куда-то. Побег из города должен быть рациональным и оправданным, как и любой другое действий Михаил Макеев специалист по выживанию

Тревожный чемоданчик

Даже в случае относительно стабильной ситуации в стране и в мире Макеев рекомендует заранее озаботиться сбором тревожного чемоданчика, который может понадобиться в случае необходимости быстро покинуть город.

Прежде всего, там должны быть вода и еда. Не большие запасы, это понятно, но хотя бы полтора литра воды, какие-то долгохранящиеся снеки, батончики. Также необходимы средства связи, светоотражающий жилет, запасные теплые вещи, легкая пуховая куртка, шапка, независимо от времени года Михаил Макеев специалист по выживанию

Также специалист рекомендует взять с собой некоторую сумму наличных денег, а также карту либо устройство, с закачанной на него картой. В тревожном чемоданчике должно найтись место и для ценных вещей, драгоценностей, документов, чтобы потом не пришлось тратить время и ресурсы на их восстановление.

«Конечно, помимо этого должны быть и средства разведения огня, нож, не в качестве оружия, а как бытовой инструмент. Но пригодиться могут и средства самообороны, например, перцовый баллончик. Если есть мужчина или зарегистрированное оружие, передвигаться лучше тоже с ним», — заключил Макеев.

Последний раз проверка оповещения в случае ЧС проводилась в Москве осенью 2021 года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Тогда электросирены и громкоговорители с подачей сигнала «Внимание всем!» включали во всех регионах страны в 10:40 по местному времени.