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В Москве проведут проверку готовности систем оповещения населения

В мэрии Москвы сообщили о плановой проверке 20 июля готовности систем оповещения населения

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

В Москве 20 июля проведут плановую проверку системы оповещения. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

В мэрии столицы пояснили, что в этот день с 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением: «Внимание всем!» Также информация поступит в эфир теле- и радиоканалов.

Жителей и гостей Москвы предупредили, что системы звукоусиления будут работать не более одной минуты. «Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера», — уточнили в мэрии.

Последний раз аналогичная проверка проводилась в Москве осенью 2021 года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Тогда электросирены и громкоговорители с подачей сигнала «Внимание всем!» включали во всех регионах страны в 10:40 по местному времени.

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Анна Щербакова
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