МЧС включит сирены по всей России

6 октября МЧС России проведет комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там уточнили, что электросирены и громкоговорители с подачей сигнала «Внимание всем!» включат во всех регионах страны в 10.40 по местному времени. Также на одну минуту будет замещен эфир общероссийских теле- и радиоканалов. Спасатели призвали россиян сохранять спокойствие.

3 марта в стране прошла проверка систем оповещения населения с помощью сирен. На время проверки был прерван телеэфир, а в ряде регионов информацию передавали в общественном транспорте.

В октябре 2020 года в России провели испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения «Орало». Система получила такое название из-за звуковых характеристик — громкость сигнала можно сравнить с шумом от взлетающего самолета, работой отбойного молотка или со звучанием самого громкого в мире концертного органа. Сигнал предназначен для оповещения людей в случае возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. «Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения», — отметили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.