Мужчина получил привет от умершего полтора года назад лучшего друга

Fox 26: собиравшие мусор активисты нашли отправленное 27 лет назад послание в бутылке

Активисты, собиравшие мусор в американском парке, нашли отправленное 27 лет назад послание в бутылке и передали одному из его авторов привет от умершего полтора года назад лучшего друга. Об этом сообщает Fox 26.

Бутылку заметили на пляже города Ла-Марк, штат Техас. Она была наполовину закопана в песок, а внутри виднелся кусок картона с текстом. Надпись гласила: «Если получите это, пожалуйста, позвоните. Если меня нет дома, оставьте сообщение на автоответчик». На картонке были указаны два телефонных номера, а внизу стояли четыре подписи.

Попытка позвонить по указанным номерам провалилась. Оказалось, что эти номера больше не обслуживаются, но благодаря соцсетям активистам все же удалось разыскать одного из авторов послания. Им оказался Брайан Стэндефер.

«Мне пришлось хорошо приглядеться к этой картонке. Я узнал свой телефонный номер, свой почерк и свою подпись», — признался он. По его словам, у него сохранились лишь отрывочные воспоминания о том, как 27 лет назад он вместе с тремя друзьями отправлял послание в бутылке.

Стэндефер предположил, что дело было в 1995 году, когда ему было 10 лет. Они бросили бутылку в море примерно в трех километрах от того места, где она была найдена. «Помню, кто со мной был в этот момент. Дрю, Трэвис и Ленс. Тогда мы думали, что когда-нибудь сможем найти это сокровище. Если честно, потом я совсем забыл об этом», — рассказал мужчина.

Он отметил, что все поставившие подписи под запиской до сих пор остаются его близкими друзьями. Находка стала особенно значима для него, так как один из его друзей недавно умер. «Мой лучший друг Трэвис умер полтора года назад. Теперь у меня идут мурашки по коже. Он как-то связан с находкой: смотрит на нас сверху и говорит, что все будет в порядке», — предположил американец.

Ранее сообщалось, что скорбящий об умершей жене мужчина из США бросил в океан семь бутылок с ее прахом, получил ответы на них и обрел друга за океаном. Одну из бутылок до сих пор не нашли.