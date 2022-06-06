Мужчина бросил в океан семь бутылок с прахом жены и обрел друга за океаном

6News: в США мужчина бросил в океан бутылки с прахом жены и получил ответы от нашедших их

Скорбящий об умершей жене мужчина из США бросил в океан семь бутылок с ее прахом, получил ответы на них и обрел друга за океаном. Об этом сообщает 6News.

Рэнди и Мелинда Сэнсбери были женаты 40 лет. Одной из традиций, которую они пестовали все эти годы, была отправка в океан посланий в бутылках. Они бросали в воду бутылку с письмом каждый год, когда ездили отдыхать на остров Хаттерас в штате Северная Каролина. Иногда пара получала ответы от нашедших бутылки, но чаще всего их дальнейшая судьба была неизвестна.

В декабре 2017 года Мелинда умерла от рака. Ее муж и четверо детей тяжело переживали утрату. Семья решила бросить в океан семь бутылок с прахом Мелинды и посланиями о ее жизни и любви к людям. Пять бутылок семья бросила с берега, еще две они отдали другу-рыбаку, чтобы тот бросил их в океан в Мексиканском заливе.

Первую бутылку отыскали монахи из штата Пенсильвания. Они написали мужчине на электронную почту письмо, в котором рассказали об обстоятельствах находки и добавили, что молились за их семью. Это помогло Рэнди почувствовать, что он не одинок в своем горе.

Спустя несколько дней американец получил сообщение о находке второй бутылки. Третью бутылку нашел рейнджер парка в Северной Каролине. Сообщение о том, что найдена четвертая бутылка, мужчина получил на 40-ю годовщину свадьбы.

Спустя восемь месяцев, перед Рождеством, Мариэд Стонтон нашла в Ирландии пакет без бутылки. «Она была упакована в пакет с застежкой и перевязана красной ленточкой. Я подумала, что это что-то значимое, и развернула ее. Внутри оказалось письмо, в котором говорилось: "Тому, кто найдет эту бутылку. Это история любви, которая началась в 1960-е годы. Воспоминания были ее даром всем, кого она встречала. А ее благословением было переплетение историй их и нашей жизни. Это были замечательные 40 лет с Мелиндой"», — рассказала Стонтон.

Между ирландкой и Рэнди завязалась дружба на расстоянии. «Когда Мариэд связалась с нами и рассказала, что нашла послание без бутылки, это было удивительно! Тогда я понял, что так Бог говорит нам, что бутылки могут разбиться, наши тела — превратиться в прах, но послание останется», — подчеркнул американец.

Седьмую бутылку до сих пор не нашли.

Ранее сообщалось, что каякер в американском штате Флорида нашел в океане послание с человеческим прахом в бутылке, привязанной к воздушному шару с надписью «С днем рождения». В послании говорилось, что это останки умершего брата отправителя.