Мужчина нашел бутылку с человеческим прахом и воздушным шаром «С днем рождения»

Каякер в американском штате Флорида нашел в океане послание с человеческим прахом в бутылке, привязанной к воздушному шару с надписью «С днем рождения». Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Джефф Циммерман из города Кейп-Корал занимался каякингом вместе с друзьями, когда заметил в воде некий объект. «Он запутался в водорослях и выглядел как мусор», — пояснил мужчина.

Присмотревшись, американец понял, что это бутылка. К ней был привязан воздушный шарик с надписью «С днем рождения». Внутри бутылки оказался прах человека и приложенное к нему письмо. В послании говорилось, что это останки умершего брата отправителя. «Если вы найдете эту бутылку, пожалуйста, бросьте ее обратно в воду», — прочитали каякеры.

Циммерман решил ослушаться и не выбрасывать бутылку в океан, так как она была плохо закупорена, из-за чего вода начала протекать внутрь. Каякер надеется связаться с семьей покойного, чтобы помочь им найти более подходящий сосуд для любимого родственника.

«Ваш брат отправился с нами на каяке. Он добрался с парой парней от Кейп-Корал, и мы хотели бы сохранить его прах», — объяснил Циммерман.

Ранее сообщалось, что найденное жителями ирландского города Белфаст на пляже письмо в бутылке, которое за три года проплыло пять тысяч километров, напомнило отправителю об умершем друге. Он отправлял письмо вместе с 64-летним соседом и другом семьи, который позже скончался.