Проплывшее пять тысяч километров письмо напомнило юноше об умершем друге

Найденное жителями ирландского города Белфаст на пляже письмо в бутылке, которое за три года проплыло пять тысяч километров, напомнило отправителю об умершем друге. Об этом сообщает Zerkalo.io.

Рита Симмондс и Киран Мэррон гуляли на пляже и нашли в песке стеклянную бутылку, в которой находилась записка и два доллара. Пара аккуратно открыла бутылку и узнала, что послание написал 11-летний ребенок Саша. Автор письма рассказывал, как три года назад бросил бутылку в море в американском городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. В записке был указан телефонный номер, но он оказался отключен.

В конце концов, паре из Ирландии удалось связаться с отправившим письмо юношей. Им оказался Саша Йоняк, сын выходцев из СССР: белоруса и украинки, которые познакомились в США. Йоняк, которому сейчас 14 лет, родился в американском городе Оушен-Сити, штат Мэрилен, где и живет вместе с родителями, братьями и сестрами. Мальчик занимается хоккеем.

Папа мальчика Владимир рассказал, что его сын по-прежнему любит кататься на велосипеде, есть крабов и ездить на рыбалку, о чем он писал в послании.

Мальчик отправил письмо вместе с 64-летним соседом и другом семьи Уэйном Смитом. Несмотря на разницу в возрасте, Йоняк и Смит дружили и часто рыбачили вместе. Они нашли на берегу бутылку, в которой было два доллара и записка с призывом передать их дальше. Послание было отправлено из Оушен-Сити, где они и обнаружили бутылку. Йоняк написал новое письмо и вместе со Смитом отплыл подальше, чтобы бросить ее в океан.

В августе 2021 года Смит скончался. По словам отца Саши, напоминание о бутылке дало юноше повод вспомнить хорошего друга. «Такая дружба встречается нечасто. Два человека очень различаются, но находят что-то общее и хорошо проводят время», — сказал Владимир.

Мальчик рад тому, что в Ирландии у него появились новые друзья — пара, которая нашла его бутылку. «Это как сокровище, которое появилось из волн», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что семья из Уэльса нашла в реке в бутылке написанное школьниками более 30 лет назад послание, которое за это время преодолело 10 километров. Сначала валлийцы подумали, что найденная ими пластиковая бутылка — это мусор, и подобрали ее, чтобы выбросить в мусорный контейнер, но затем они увидели внутри записку.