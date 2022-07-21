В Британии анонсировали контрнаступление ВСУ

Глава MI6 Мур заявил о возможности для контрнаступления ВСУ через несколько недель

Глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур анонсировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, возможность для этого может появиться через несколько недель. Свое мнение он высказал в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в США, передает ТАСС.

Мур выразил уверенность в том, что российская армия «скоро выдохнется», поскольку в ближайшие недели ей все труднее будет поддерживать численность личного состава и подвозить материальные средства.

«Так или иначе им (российским войскам — прим. «Ленты.ру») придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений», — сказал он.

Глава MI6 также подчеркнул, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Он добавил, что об этом Киев напомнит испытывающей давление на фоне энергокризиса Европе, продемонстрировав способность наносить контрудары.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению нужны бронированные машины. Он также признал, что российская армия превосходит ВСУ по численности пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает.