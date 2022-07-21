Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Приморье обрушился мост

В Приморье обрушился мост через реку Малая Березовка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Кировском районе Приморья обрушился мост на трассе через реку Малая Березовка. Об этом сообщают «Дальневосточные ведомости».

Мост рухнул под весом лесовоза. Грузовик также оказался в воде. Представитель районной администрации рассказал, что из-за ЧП от транспортного сообщения оказались отрезаны три села. Сейчас власти решают вопрос по обеспечению жителей продуктами питания, медицинской помощью, а также определяют, как устроить объезд для восстановления движения автотранспорта. Мост обещают починить в течение двух дней.

Исполняющая обязанности главы Крыловского сельского поселения Светлана Трофимова рассказала изданию, что мосты в районе «давно выработали свой ресурс». В частности, рухнувшему мосту было более десяти лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МЕРКОСУР отказался слушать Зеленского
Россиянам рассказали о возможных осложнениях после COVID-19
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за антироссийских санкций
Врачи назвали все опасности долгого воздержания для здоровья
20 женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу
В США уклоняющихся от санкций против России захотели приравнять к мафии
В Приморье обрушился мост
Названа цена неоготического особняка XIX века в Подмосковье
Роструд предостерег IKEA от нарушения прав сотрудников
Защищенные ПК научились взламывать через кабели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.