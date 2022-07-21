В Приморье обрушился мост через реку Малая Березовка

В Кировском районе Приморья обрушился мост на трассе через реку Малая Березовка. Об этом сообщают «Дальневосточные ведомости».

Мост рухнул под весом лесовоза. Грузовик также оказался в воде. Представитель районной администрации рассказал, что из-за ЧП от транспортного сообщения оказались отрезаны три села. Сейчас власти решают вопрос по обеспечению жителей продуктами питания, медицинской помощью, а также определяют, как устроить объезд для восстановления движения автотранспорта. Мост обещают починить в течение двух дней.

Исполняющая обязанности главы Крыловского сельского поселения Светлана Трофимова рассказала изданию, что мосты в районе «давно выработали свой ресурс». В частности, рухнувшему мосту было более десяти лет.