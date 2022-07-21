Компании начали массово переезжать в «русские офшоры»

Замминистра экономического развития: в «русские офшоры» с февраля переехали 32 компании

В «русские офшоры» переехали 32 компании с конца февраля (и 34 с начала года), заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, пишут «Известия».

За весь 2021 год в специальные административные районы (САР) на островах Октябрьский и Русский переехали 27 компаний. На острове Октябрьском зарегистрированы 85 участников, а на острове Русском — семь.

Всего в САР 100 участников с учетом семи компаний, исключенных из реестра из-за реорганизации или изменения адреса, а также одной, недавно отказавшейся от статуса, пояснил Торосов. Он добавил, что массово начали переезжать холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии и Нидерландов. По итогам года может быть больше 100 резидентов, уверен Торосов.

Правила САР требуют, чтобы регистрирующаяся в них компания переезжала из зарубежной юрисдикции. Тогда она получает статус международной холдинговой компании (МХК) и может рассчитывать на льготный налоговый режим. 22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий компаниям переезжать в САР из иностранных юрисдикций.