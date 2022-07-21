Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Компании начали массово переезжать в «русские офшоры»

Замминистра экономического развития: в «русские офшоры» с февраля переехали 32 компании
Илья Торосов

Илья Торосов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В «русские офшоры» переехали 32 компании с конца февраля (и 34 с начала года), заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, пишут «Известия».

За весь 2021 год в специальные административные районы (САР) на островах Октябрьский и Русский переехали 27 компаний. На острове Октябрьском зарегистрированы 85 участников, а на острове Русском — семь.

Всего в САР 100 участников с учетом семи компаний, исключенных из реестра из-за реорганизации или изменения адреса, а также одной, недавно отказавшейся от статуса, пояснил Торосов. Он добавил, что массово начали переезжать холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии и Нидерландов. По итогам года может быть больше 100 резидентов, уверен Торосов.

Правила САР требуют, чтобы регистрирующаяся в них компания переезжала из зарубежной юрисдикции. Тогда она получает статус международной холдинговой компании (МХК) и может рассчитывать на льготный налоговый режим. 22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий компаниям переезжать в САР из иностранных юрисдикций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
Эксперт рассказал об использовании мошенниками халатности модераторов YouTube
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества
В ЮНИСЕФ отказались от встречи с попавшей в «Миротворец» девочкой из ЛНР
В США оценили российскую «Коалицию»
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в Москве
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.