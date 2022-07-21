В России задумались над частичной отменой параллельного импорта

Вице-премьер Мантуров заявил, что механизм параллельно импорта вскоре могут отменить

Механизм параллельного импорта, введенный в мае 2022 года и позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя, может быть вскоре частично отменен, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его заявления цитирует «Интерфакс».

По словам Мантурова, решение было временным и необходимым для балансировки рынка. «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал он в ходе осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.

Перечень товаров для параллельного импорта Минпромторг опубликовал в мае 2022 года. Тогда в список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Решение было принято на фоне ухода из России большого числа иностранных компаний и брендов после начала военной операции Москвы на Украине.

Перечень уже корректировался: так, в середине июля в него включили продукцию нескольких брендов, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка: теперь ввозить с помощью указанной схемы разрешено товары Siemens, BMW и Lego. Продукцию брендов, которые возобновили поставки в Россию, из перечня исключили.